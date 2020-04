Hamáček: Plošný zákaz vycestování byl zrušen, po návratu Čechy čeká karanténa

„Plošný zákaz vycestování byl zrušen,“ řekl na tiskové konferenci ministerstva vnitra o zmírnění zákazu cestovat z Česka Jan Hamáček (ČSSD), předseda ústředního krizového štábu. Lidé, kteří po uvolnění pravidel pro vycestování překročí hranice ČR, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény. Návrh, podle kterého budou lidé moci v odůvodněných případech vycestovat za hranice po 14. dubnu, v pondělí schválila vláda. Lidé tak budou moci jet do ciziny z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Důvody bude na hranicích kontrolovat policie, která zároveň každého cestovatele povede v evidenci. Hamáček upozornil, že opatření neznamená, že by Česko otevíralo hranice. "Státní hranice jsou stále uzavřené, my nevydáváme víza," zopakoval Hamáček. Do země nesmí až na výjimky vstupovat cizinci. V ČR zároveň stále platí nařízení ministerstva zdravotnictví o volném pohybu. "To znamená, že se vztahuje i na případy vycestování," uvedl ministr.

Karanténa se nevztahuje na zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a nově také pro pracovníky kritické infrastruktury.