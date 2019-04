Hamáček: Odvolání nejvyššího státního zástupce Zemana by bylo pro ČSSD důvodem k odchodu z vlády

Sociální demokraté by podle svého předsedy Jana Hamáčka odešli z vlády, pokud by měla hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Hamáček to řekl s tím, že takové hlasování by bylo poslední této vlády. Spekulace o možném odchodu Zemana se objevily v souvislosti s rezignací ministra spravedlnosti za ANO, Jana Kněžínka. Toho ve fuknci na konci dubna nahradí advokátka Marie Benešová, která ale popírá případné čistky ve státním zastupitelství. Část opozice dává odchod Kněžínka z funkce do spojitosti s kauzou Čapí hnízdo. V té premiér Andrej Babiš z hnutí ANO čelí návrhu na podání obžaloby. Babiš svou vinu dlouhodobě popírá.

Propuštění Pavla Zemana vyvrátil i Babiš. Deníku Právo řekl, že kdyby chtěli Zemana vyhodit, udělali by to prý dávno.