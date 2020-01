Hamáček: Očekávám, že Válková vysvětlí články z minulého režimu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že se bývalá ministryně spravedlnosti a nynější zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) vyjádří k informacím webu Info.cz, podle kterého na přelomu 70. a 80. let hájila zákony namířené proti disidentům. Věc ho prý znepokojuje, ale nechce nikoho soudit bez toho, že by mu dal šanci situaci vysvětlit. Řekl to novinářům po čtvrtečním obědě s prezidentem Milošem Zemanem, který Válkovou v polovině prosince navrhl Sněmovně na místo veřejné ochránkyně práv. Válková v reakci pro Deník N informace odmítla, označila je za poškozující. Řekla, že institut ochranného dohledu byl politicky zneužit. Nevěděla, že opatření je využíváno proti disidentům.

Server Info.cz zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů Válková obhajovala institut ochranného dohledu, který často sloužil i k perzekuci politických odpůrců režimu. U jednoho z článků je Válková podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou.