Hamáček: Nošení roušek by mohlo být povinné jen ve vnitřních prostorách

Nošení roušek venku by mohlo být v budoucnu jen doporučené. Zakrytí nosu a úst by tak bylo dál povinné jen ve vnitřních prostorách. V televizi CNN Prima News to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podle nich pravidla pro nošení roušek projedná v pondělí vláda. Ta původně plánovala, že lidé budou muset roušky při pohybu venku nosit až do poloviny června. Podle epidemiologa Rastislava Maďara bude tento termín ministerstvo zdravotnictví na vládě prosazovat dál. Podle něj je mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek základní trojicí opatření, která v ČR umožnila epidemii zvládnout. Premiér Babiš řekl, že při příznivém vývoji epidemiologické situace by se pravidla mohla uvolňovat dříve.