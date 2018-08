Hamáček neuvažuje, že by zůstal na MZV

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček neuvažuje o variantě, že by se vzdal funkce ministra vnitra a zůstal v čele diplomacie, jejímž vedením je pověřen. Uvedl to při pondělním zahájení pražské kampaně ČSSD před komunálními volbami. Nadále podle svých slov řeší situaci kolem ministerstva zahraničních věcí, jediným kandidátem na post ministra podle něj zůstává europoslanec Miroslav Poche /ČSSD/. Toho však prezident Miloš Zeman odmítl v červnu jmenovat s odkazem na to, že zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku. Vedení MZV se ujal Hamáček a Poche do resortu nastoupil jako politický tajemník.