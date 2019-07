Hamáček: Návrh rozpočtu je pro resorty ČSSD likvidační, nemůžeme ho podpořit

Návrh státního rozpočtu na příští rok je v nynější podobě likvidační pro resorty ČSSD, strana by ho podpořit nemohla, řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Pěti ministerstvům ČSSD chybí přes 20 miliard korun. Nynější podoba návrhu podle Hamáčka neumožňuje plnit sliby, které dala vláda v programovém prohlášení. Sociální demokracie nechce zvyšovat navrhovaný schodek 40 miliard korun, za podhodnocený považuje odhad příjmů státního rozpočtu, připomíná také své návrhy na dodatečné příjmy, například bankovní daň. Vnitro pro optimální činnost potřebuje pět až šest miliard navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy, ministerstvo kultury přes 700 milionů. Sociální demokraté počítají přes léto s vyjednáváním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dosud se podle nich nevedla, protože ministryně i její náměstek měli dovolenou.

Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je do 30. září čas na dohodu, ministři ČSSD by podle něj měli výt rozpočtově odpovědní, například by neměli přijímat své lidi na ministerstva, ale platit je podle pravidel.