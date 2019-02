Hamáček: Na hranicích s Polskem budou kontroly kamionů s masem

Kamiony dovážející z Polska maso bude na hranicích kontrolovat policie a veterinární správa. Před jednáním vlády to řekl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Dohodl se na tom na jednání s ministrem zemědělství za ČSSD Miroslavem Tomanem. Kontroly by podle Hamáčka měly začít co nejdřív.

Výsledky kontrol hovězího masa z problémových polských jatek budou mít veterináři zřejmě v úterý. Českému rozhlasu to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Maso z podezřelých jatek se dostalo do 14 evropských zemí, asi 300 kilogramů také do Česka. Polovinu veterináři nebo přímo obchodníci už zachytili - šarže buď vrátili zpátky do Polska, anebo je zadrželi ve skladech. Zbytek se podle Tomana dostal do prodeje.