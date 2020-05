Hamáček: Krizový štáb po konci nouzového stavu omezí činnost

Ústřední krizový štáb bude po konci nouzového stavu i nadále fungovat, pracovat ale bude v omezeném režimu. Scházet se bude méně často. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se na tom dohodl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Novinářům to řekl po pravidelné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Nouzový stav platí do 17. května, vláda o jeho prodloužení žádat nebude. Hamáček po schůzce se Zemanem novinářům řekl, že se bavili také o pomoci české ekonomice či o jednotlivých vládních programech, které kabinet v souvislosti s krizí přijal. Oba politici se podle něj shodli na tom, že pomoc ze strany státu podnikatelům i občanům musí být co nejrychlejší.