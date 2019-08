Hamáček kritizuje návrh rozpočtu na rok 2020

Předseda ČSSD Jan Hamáček napsal premiéru Andreji Babišovi (ANO), že považuje návrh státního rozpočtu na příští rok za nerealistický. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové /ANO/ podle něj neodpovídá vládnímu programu. Chybí v něm dost peněz pro resorty, které spravuje ČSSD. Špičky sociální demokracie už minulý týden oznámily, že jejich ministerstvům chybí přes 20 miliard korun. Ministři ČSSD nepodpořili už v červnu navrhované limity rozpočtových výdajů a hlasování ve vládě se zdrželi.

Premiér Babiš vzkázal už dřív ministrům svého koaličního partnera, že by měli šetřit. O jejich požadavcích má vyjednávat ministryně Schillerová. Ta varovala před prohloubením navrhovaného 40miliardového schodku na 62 miliard korun, což je podle ní nepřijatelné. Podle Babiše je čas na dohodu do 30. září, kdy musí vláda doručit návrh rozpočtu do Sněmovny.