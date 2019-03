Hamáček: Informace z Faltýnkovy kauzy neunikly od policie

Ministr vnitra Jan Hamáček se po schůzce s policejním prezidentem Janem Švejdarem nedomnívá, že informace z kauzy kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch unikly do médií od policie. Hamáček to uvedl na twitteru. Švejdar již dříve popřel únik odposlechů od kriminalistů. V médiích se podle něj objevily jen informace z dokumentů, které dostali i obvinění či obhájci. Podle dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka obdrželo soudní příkazy či usnesení policie v této kauze přes 100 lidí a není v moci policie, aby zabránila poskytnutí informací od všech dotčených. Také on prohlásil, že od žalobců média žádné neveřejné informace nedostala. Citace z příkazu k domovní prohlídce u Faltýnka se objevily v sobotu v deníku Právo.

Místopředseda ANO minulý týden připustil, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i se zástupci ÚOHS. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem.