Hamáček: ČR pozastavuje vývoz vojenského materiálu do Turecka

Česká republika pozastavila vývozní licence na vojenský materiál do Turecka. Na svém twitterovém účtu o tom informoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). Česko tak zareagovalo na tureckou vojenskou akci v Sýrii. Podle Hamáčka to, co se děje na severu Sýrie, je nepřijatelné a následovat by měla silná, jednotná a účinná reakce EU. Ministři zahraničí unijních zemí se zavázali k tomu, že členské státy budou omezení vývozu zbraní do Turecka v reakci na jeho vojenskou operaci v Sýrii koordinovat.

Podle výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, kterou zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), český export do Turecka roste. Loni se proti předloňsku zdvojnásobil. Stoupl na 5,4 milionu eur (139,4 milionu ). Na konci loňska mělo povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem 280 držitelů. Licence uděluje licenční správa, která spadá pod ministerstvo průmyslu. Deníku N Havlíček řekl, že se rozjednaná licenční řízení přerušují a nová povolení se nebudou schvalovat. Dodal, že ČR může rozhodnutí přehodnotit podle vývoje situace a dalších jednání v EU a v NATO.