Hamáček: ČR odmítne nový návrh Evropské unie na přerozdělování migrantů

Česká republika se odmítne připojit k dobrovolnému systému přerozdělování migrantů. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr vnitra z ČSSD Jan Hamáček. Ministři vnitra Evropské unie návrh poprvé projednají na schůzce v Lucemburku. Změnu prosazuje třeba Itálie, Francie nebo Německo. Nelíbí se naopak zemím Visegrádské čtyřky, které teď Česko předsedá. A to navzdory ujištění, že nebude možné žádosti o azyl zneužívat. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka není návrh dostatečně propracovaný. "Je to návrh šitý horkou jehlou a má potencionálně dalekosáhlé důsledky pro Evropskou unii," řekl. Pokud Evropa na tento relokační mechanismus přistoupí, tak bude podle něj tyto lidi velmi těžko vracet do zemí původu. "A to řešení, které bychom měli prosazovat. To znamená, že pokud je někdo ilegální migrant a nemá právo na azyl, tak by se měl okamžitě vracet do země původu," dodal Hamáček.