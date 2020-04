Hamáček chce před zmírněním zákazu cestování znát data od expertů

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů. Až poté je možné dát veřejnosti jasnou zprávu, napsal twitteru. Kritizoval protichůdná vyjádření k tématu. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu v České televizi řekl, že se pravidla pro vycestování zřejmě zmírní, koncem března přitom prohlásil, že cesty do zahraničí mohou být omezeny i v příštím roce či dvou. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala kvůli pandemii koronaviru zhruba v polovině března. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je lepší počkat, až se situace uklidní a riziko za hranicemi zmenší. Premiér Andrej Babiš si myslí, že zabývat se teď otevřením hranic je předčasné.

"Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci," uvedl Hamáček. Podle Prymuly se diskutuje o zmírnění pravidel pro vycestování v létě do Chorvatska a na Slovensko.