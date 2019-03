Hamáček chce od policie prověření úniku informací v kauze kolem Kapsche,Faltýnka a ÚOHS

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se příští týden obrátí na policejní prezidium. V televizi Prima řekl, že bude chtít, aby policie vyšetřila únik informací v v kauze kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém. Do budoucna chce zajistit, aby k podobným únikům nedocházelo, podle něj to komplikuje vyšetřování. Jak informoval už dřív deník Právo, místopředseda hnutí ANO Faltýnek údajně ovlivňoval antimonopolní úřad v kauze zakázky na výběr mýtného. Deník Právo napsal, že získal policejní odposlechy ze dvou schůzek v listopadu 2017. Policejní prezident Jan Švejdar v prohlášení na webu policie popřel, že by odposlechy unikly. V médiích se podle něj objevily jen informace z dokumentů, které dostali i obvinění či obhájci.

Jaroslav Faltýnek už v pátek přiznal, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Řekl ale, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit, co dál s mýtem. Podle něj se díky činnosti skupiny ušetřilo 1,5 miliardy korun.