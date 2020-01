Hamáček chce ještě debatovat o zachování rodných čísel

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce ještě dál debatovat o tom, zda nezachovat identifikaci lidí rodným číslem. Novinářům to řekl v souvislosti s materiálem o rušení používání rodného čísla, který předkládá na jednání vlády. Hamáček řekl, že lidé jsou na rodná čísla zvyklí. Kromě toho, že by se rodné číslo nemělo používat jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, nemělo by se také zapisovat do občanských průkazů. Podle materiálu vnitra se rodná čísla budou lidem nadále přidělovat, pro účely určení totožnosti by se ale měla využívat maximálně dalších deset let.

Hamáček řekl, že opatření zdědil. "Byl přijat argument, že rodné číslo prozrazuje příliš informací o jeho nositeli," uvedl. Debatu o tom, zda je nutné od rodných čísel ustoupit, ale nepovažuje za ukončenou. "Lidé jsou na rodná čísla zvyklí a nechceme je znejišťovat tím, že budeme měnit identifikátory, pokud to nebude bezprostředně nutné," uvedl. Podle něj by se mělo diskutovat o tom, zda celé původní rozhodnutí nezrušit a rodná čísla zachovat.