Hamáček: Česko nadále odmítá systém povinných kvót

Česká republika i nadále odmítá systém povinných kvót pro přerozdělování migrantů, které v Evropské unii navrhují zavést některé jižní členské státy. ČTK to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Evropská komise se v příštích týdnech chystá předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie. Podle zdrojů ČTK pracovní návrh se systémem povinných kvót pro výjimečné případy zatím počítá. Proti přerozdělování se staví devět zemí včetně České republiky, které rovněž minulý čtvrtek přišly se svými návrhy.

Česko iniciovalo společný dopis ministrů vnitra zemí, které kvóty odmítají. Kromě Hamáčka dopis podepsali ministři vnitra Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Estonska a Lotyšska. "Kromě těch, co to podepsali, tak stejný názor, ačkoli jinak formulovaný, vyjádřily ještě Rakousko a Dánsko," doplnil Hamáček. V dopise, který má ČTK k dispozici, ministři mimo jiné upozorňují, že zavedení povinných kvót by mohlo zvýšit aktivitu převaděčů, což by ve výsledku ohrozilo lidské životy. Cílem by podle nich mělo být odrazovat lidi od nelegální migrace, ne ji podporovat. Hamáček připomněl, že s ochranou hranic EU ČR pomáhá již nyní. Čeští policisté jsou součástí Frontexu, ČR také vysílá kontingenty například do Severní Makedonie.