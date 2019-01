Hamáček bude jednat o rychlém schválení zákona pro brexit

O zrychleném schvalování vládního návrhu zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v Česku v případě odchodu Británie z EU bez dohody, bude jednat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se zástupci všech sněmovních stran. Návrh normy poslala vláda do Sněmovny před týdnem. Počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během kterého bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Podle britského velvyslance Nicka Archera je návrh v porovnání s plány ostatních zemí EU k Britům nejvstřícnější.

Návrh pochází od ministerstva vnitra a minulé pondělí pro něj hlasovali ministři menšinové vlády ANO a ČSSD. Část opozičních stran už před dnešní schůzkou uvedla, že ho podpoří. "Je to recipročně v zájmu českých občanů, kteří žijí v Británii. Abychom v případě tvrdého brexitu byli schopni ochránit práva Čechů žijících ve Velké Británii, musíme stejná práva poskytnout Britům žijícím na území České republiky," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Pro návrh se vyslovili i zástupci STAN, obecně s návrhem souhlasí například i Piráti.