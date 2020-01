Hackathon: Práce na systému k dálničním známkám jdou podle plánu

Práce na novém IT systému k elektronickým dálničním známkám, kterých se v rámci veřejného hackathonu účastní 60 programátorů, zatím pokračují podle plánu, řekl ČTK organizátor akce Tomáš Vondráček. Podle něj jsou hotova základní rozhraní e-shopu, nyní je bude nutné propojit s dalšími částmi systému. Programátoři zahájili práce v pátek v 18:00, hotovo chtějí mít v neděli podvečer. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. Systém, na kterém nyní pracují, by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však kritizovanou zakázku zruší.

"Některé části postupují rychleji, než jsme čekali, jiné jsou naopak o něco složitější. Nálada je ale mírně optimistická," řekl po téměř 17 hodinách akce Vondráček. "Dostali jsme se před kritickou část, nyní musíme zajistit, aby jednotlivé části mezi sebou komunikovaly," podotkl Vondráček. Programátoři podle něj budou dnes pracovat tak dlouho, dokud systémy nebudou spolupracovat. V neděli se pak chtějí věnovat dodělávkám a vyladění systému. "Tyto detaily jsou často rozhodující," upozornil. Akci by měli zřejmě během neděle navštívit mimo jiné i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena. Stát vyhlásí novou, která bude výrazně přepracována.