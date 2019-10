Gripeny v Pobaltí zasahovaly kvůli Rusům

Celkem pětkrát museli čeští piloti stíhaček JAS-39 Gripen zasahovat za první měsíc střežení vzdušného prostoru pobaltských států. Oznámil to generální štáb české armády. Češi působící v Pobaltí vždy museli identifikovat nekomunikující stroje. Pokaždé to byly vojenské letouny vzdušných sil Ruské federace. Do Estonska bylo vysláno pět letounů Gripen a sedm desítek vojáků. Na estonské základně Ämari budou Češi do 31. prosince 2019. Stíhací letouny JAS-39 Gripen už střežily vzdušný prostor Lotyšska, Litvy a Estonska dvakrát a to v letech 2009 a 2012, kdy operovaly z letecké základny Šiauliai. V letech 2014, 2015 a 2016 pak čeští stíhači střežili vzdušný prostor Islandu.