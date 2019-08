Greenpeace: Souhlas s prodloužením těžby v dole Bílina je nezákonný

Ekologická organizace Greenpeace považuje souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP) s prodloužením těžby uhlí v povrchovém dole Bílina do roku 2035 za nezákonný. Po ministru Richardu Brabcovi (ANO) požaduje zrušení souhlasu. Greenpeace to uvádí v tiskové zprávě. Ministerstvo na začátku týdne vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), společnost Severočeské doly ale musí splnit 31 podmínek. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby, to musí udělit až příslušný báňský úřad. Podle Greenpeace má stanovisko závažné nedostatky a nezhodnocuje dostatečně vliv těžby a spalování uhlí na klima. "Navíc je souhlas s rozšiřováním a prodlužováním těžby v přímém rozporu s mezinárodními závazky České republiky vyplývajícími z pařížské klimatické dohody. Z těchto důvodů pokládá Greenpeace rozhodnutí za nezákonné," uvedla organizace. Brabec by tak podle ní měl rozhodnutí úředníků ministerstva zrušit. Má 30 dní, aby se k podanému podnětu vyjádřil a sdělil, zda zahájí přezkumné řízení.