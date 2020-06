Greenpeace podala trestní oznámení na KD pro podezření z šíření nakažlivé nemoci

Organizace Greenpeace podala na firmu OKD a její vedení trestní oznámení pro podezření z šíření nakažlivé nemoci. Firma podle ní pochybila, když nepřerušila provoz Dolu Darkov v Karviné poté, co se tam rozšířila nemoc covid-19. Greenpeace to oznámila v tiskové zprávě. V souvislosti s ohniskem v Dole Darkov bylo ke středě v evidenci hygieniků 385 pozitivně testovaných. Mezi nimi je 253 zaměstnanců dolu a 125 jejich příbuzných. Mezi nakaženými zaměstnanci je i 19 polských pendlerů. Dalších sedm pozitivně testovaných jsou lidé z jiných firem, kteří v dole dělají třeba údržbu. V dolech platí zpřísněná opatření. V Darkově se od 22. května netěží, firma uvedla, že se tam dělají jenom nezbytné práce pro zajištění bezpečného chodu dolu. Podle Greenpeace se vedení OKD trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dopustilo z nedbalosti. Přitěžujícím faktorem ale je, že se to stalo v době, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav. Greenpeace uvedla, že první dva případy nákazy se na Dole Darkov objevily 30. dubna. "Počet nakažených se postupně zvyšoval, přesto vedení společnosti provoz dolu nijak neomezilo," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.