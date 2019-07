Gott zrušil kvůli zápalu plic koncert na festivalu Benátská!

Kvůli akutnímu zápalu plic zrušil nejpopulárnější český zpěvák Karel Gott čtvrteční představení na festivalu Benátská! v Liberci. ČTK to sdělila jeho mluvčí Aneta Stolzová. Gott měl ve čtvrtek večer zazpívat v rámci tradičního Večírku pro nedočkavé, mělo to být jeho poslední letošní veřejné vystoupení. Na festivalu chtěl oslavit své 80. narozeniny, které připadly na 14. července. Letos v den jeho narozenin si zpěvákovi fanoušci mohli zakoupit pamětní eurobankovku s Gottovým portrétem. K dispozici jich bylo 5000, vyprodány byly zhruba za čtyři hodiny. Zpěvákovo životní jubileum bude ještě doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku.