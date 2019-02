GIBS: Stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů loni ubylo o čtvrtinu

Generální inspekce bezpečnostních sborů loni trestně stíhala na 190 příslušníků bezpečnostních sborů, z toho 116 policistů. Je to o čtvrtinu méně než v roce 2017. Nejčastěji páchali trestné činy v Praze. Vyplývá to z nových statistik inspekce, které má Český rozhlas k dispozici. Podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) je celkový pokles odhalených trestných činů v bezpečnostních sborech způsobený personální nestabilitou GIBS v minulém roce. "GIBS není schopna dovést tyto kauzy do konce. Rozhodně bych si nemyslel, že by se v loňském roce snížila kriminalita nebo věci, které má GIBS vyšetřovat v rámci bezpečnostních sborů," uvedl. Loňské problémy v inspekci připouští i její nový ředitel Radim Dragoun, zároveň ale význam statistik nechce přeceňovat. "Z mého pohledu by bylo spíš lepší, kdyby kauz bylo míň a byly závažnější," dodal.

Z údajů za minulý rok vyplývá, že většinu trestných činů páchali příslušníci bezpečnostních sborů úmyslně a v době, kdy byli mimo službu.