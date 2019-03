GIBS loni obvinila 188 lidí, nejvíce stíhaných bylo v Praze

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni obvinila 188 lidí, o 63 méně než v roce 2017. Nejvíce stíhaných bylo stejně jako v předchozím roce v Praze, nejméně na Pardubicku a na Vysočině. Vyplývá to ze zprávy o činnosti GIBS za rok 2018. Do budoucna si inspekce kromě jiného klade za cíl snížit počet rozpracovaných případů. Nejčastěji byli lidé stíhání kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Trestných činů, kdy příslušníci bezpečnostních sborů použili nepřiměřené násilí při výkonu pravomoci, loni přibylo o 38 na 66 skutků. Obviněno ale bylo o osm lidí méně než předloni, a to 13. Z toho šlo o devět policistů a čtyři příslušníky vězeňské služby.

V loňském roce inspekce zadokumentovala 22 trestných činů, které vykazovaly znaky korupčního jednání. Obviněno bylo 15 osob, tedy o 11 méně než předloni. Nejčastěji šlo podle zprávy například o předávání informací za úplatu či protislužbu, neoprávněné lustrace v informačních systémech nebo ovlivňování řízení v nezákonný prospěch. V oblasti extremismu nebyl v roce 2018 obviněn nikdo, v souvislosti s drogami bylo zahájeno stíhání proti šesti osobám, kvůli domácímu násilí byli obviněni čtyři lidé. "V těchto případech se jedná zejména o selhání jednotlivců, které přímo nesouvisí s plněním služebních úkolů," píše se v dokumentu.

Kromě statistik kriminality se výroční zpráva věnuje také zkouškám spolehlivosti patřící mezi výjimečné kompetence GIBS, kterou nikdo jiný nemůže vykonávat. Při zkouškách se testuje odolnost příslušníků bezpečnostních sborů vůči protiprávnímu jednání. V českém právním řádu existuje tato možnost od roku 2009. Loni inspektoři dokončili 40 zkoušek, v pěti případech odhalili protiprávní jednání.