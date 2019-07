Galileo obnovil poskytování služeb

Poskytování satelitních navigačních služeb evropským systémem Galileo bylo obnoveno. Služby nefungovaly od minulého čtvrtka kvůli technickým problémům pozemské části. Uvedla to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Agentura GSA, která Galileo provozuje, sídlí v Praze. Technický incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systému generování navigačních zpráv. Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.