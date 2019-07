Galileo je stále mimo provoz

Satelitní navigační systém Galileo je od čtvrtka po technické poruše stále z velké části mimo provoz. Funguje pouze služba vyhledávání a záchrany, zatímco služby určování polohy a poskytování přesného času jsou nedostupné. Podrobnější informace o příčinách incidentu sdělí agentura GSA, která systém provozuje, v pátek ráno. Sídlo agentury je v Praze. Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky celkem 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.