Funkce vědeckých diplomatů mají převzít velvyslanci a radové

Počet vědeckých diplomatů se už nebude zvyšovat. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je provoz těchto funkcí drahý. Česko má vědecké diplomaty v Izraeli a USA, na třetího pro jihovýchodní Asii se uskutečnil konkurz v dubnu. Odborní diplomaté mají v hostitelských zemích zajišťovat kontakty pro český základní i aplikovaný výzkum. Havlíček jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) po jejím jednání ČTK řekl, že by funkci měli zastávat přímo velvyslanci nebo ekonomičtí radové. Podle Havlíčka to neznamená, že by se od myšlenky vědeckých radů ustoupilo. Jde o změnu konceptu, jak se má věda a výzkum na ambasádách prosazovat. Havlíček chce, aby na klíčových ambasádách působil člověk, který za to bude zodpovědný. O zavedení funkcí vědeckých diplomatů usiloval bývalý vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), chtěl původně vyslat tyto odborníky i do Německa, USA, Jižní Koreje a Číny.