Francouzský speciál s Čechy na palubě přistál v jižní Francii

Na vojenském letišti v jižní Francii přistál francouzský speciál, který z čínského města Wu-chan přepravil do Evropy asi 250 lidí. V letadle se vrátilo i pět Čechů, kteří kvůli epidemii nového typu koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Na palubě letadla jsou lidé z 30 zemí, stroj následně zamíří do Bruselu, odkud budou další pasažéři přepraveni každý do své vlasti. Pro Čechy a Slováky se už z Prahy vydal do Bruselu armádní speciál. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska.

Francouzské letadlo odstartovalo z Wu-chanu, který je epicentrem nákazy novým koronavirem. Podle agentury Reuters je na palubě přibližně 65 občanů Francie a také například dva Slováci. Své občany z Číny evakuovala nebo se chystá evakuovat řada dalších zemí. Virus si v Číně vyžádal už nejméně 304 obětí na životech a nakazilo se jím více než 14.000 lidí. V Česku se nákaza novým typem koronaviru dosud nepotvrdila. Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl na pondělním jednání vlády předložit návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navrhne v pondělí vládě uvolnit až deset milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek jako humanitární pomoc Číně kvůli šíření nového koronaviru. Na twitteru dnes uvedl, že do akce chce zapojit i české firmy. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu řekl, že Česko nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc, protože zdravotnické pomůcky potřebuje pro sebe. Později dodal, že Česko poskytne finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.