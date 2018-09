Fotbalisté Slavie Praha vstoupili do základní skupiny C Evropské ligy domácím vítězstvím 1:0 nad francouzským Bordeaux. "Samozřejmě první utkání doma je vždy hrozně moc důležité. Zvlášť v kontextu toho, že v druhém kole letíme do Petrohradu. Máme tři body, hraje se o dalších 15 bodů. Z mé zkušenosti potřebujete devět a více bodů k postupu. Udělali jsme první krok, který je příjemný, ale čeká nás dalších pět," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.