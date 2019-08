Fotbalisté Slavie si po dvanácti letech zahrají Ligu mistrů

Fotbalisté pražské Slavie podruhé v historii a poprvé po 12 letech prošli do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion v domácí odvetě závěrečného 4. předkola porazil Kluž stejně jako před týdnem v úvodním duelu v Rumunsku 1:0 a stvrdil postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže. Jediný gól zápasu ve vyprodaném Edenu vstřelil v 66. minutě obránce Jan Bořil. Za postup do hlavní fáze Ligy mistrů dostane Slavia prémii v přepočtu 393 milionů korun a navíc připsala bonusové čtyři body do národního koeficientu.