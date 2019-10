Fotbalisté Slavie prohráli v Lize mistrů s Barcelonou 1:2

Fotbalisté Slavie prohráli ve třetím z šesti zápasů základní skupiny Ligy mistrů se slavnou Barcelonou 1:2. Pětinásobného vítěze soutěže poslal v Edenu ve třetí minutě do vedení kapitán Lionel Messi, v 50. minutě sice vyrovnal Jan Bořil, ale hned za sedm minut si dal vlastní gól Peter Olayinka. "Bolí to hodně. Vstup jsme měli špatný, pak se kluci dotkli svého maxima. Od takové 20. minuty hráli fantasticky. Jsem na ně pyšný, umělecký dojem je dobrý. Když prohrát, tak prohrát takhle," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. V příštím utkání 5. listopadu čeká Slavii, která hraje skupinu Ligy mistrů podruhé a poprvé po 12 letech, odveta v Katalánsku. Do další fáze postoupí první dva týmy. Záložníka fotbalistů Slavie Tomáše Součka mrzelo, že si jeho tým nedokázal po vyrovnaném průběhu hry připsat ani bod. Ze zápasu si ale odnesl i mimořádný zážitek, když před výkopem jako kapitán Pražanů stanul po boku svého protějšku Lionela Messiho.

Trenér Ernesto Valverde očekával, že fotbalisté Barcelony zvládnou utkání třetího kola základní skupiny Ligy mistrů na půdě Slavie s větším přehledem a klidem. Připustil, že španělský gigant si zápas v Edenu protrpěl a v druhé půli se na jeho branku valila lavina domácích útoků. "Slavia ukázala, že je velmi silný soupeř, hrála skvěle. Čekali jsme, že budeme mít zápas pod větší kontrolou. Zápas jsme skutečně protrpěli, měl opravdu vysoké tempo," řekl na tiskové konferenci Valverde.