Fotbalisté Slavie po výhře nad Spartou rozjely mistrovské oslavy

Ve vršovickém Edenu po výhře 2:1 nad Spartou fotbalisté a fanoušci Slavie rozjeli velkolepé oslavy mistrovského titulu. Mezi sedmnácti tisíci diváků byli převážně příznivci červenobílých. Letenští fandové kvůli špatným výsledkům svého týmu zápas bojkotovali. Sparta na třetím místě tabulky zakončila sezonu s propastnou ztrátou 17 bodů na Slavii. V Edenu se naopak slavilo. Na improvizovaném pódiu se postupně shromážďili členové realizačního týmu a hráči s oslavnými triky a čepicemi, které upozorňovaly na fakt, že Slavia vedle ligového titulu vyhrála i pohár a po 77 letech získala double. Jako poslední přišli trenér Jindřich Trpišovský a kapitán Milan Škoda a po nich dva čínští spolumajitelé klubu. Následně Škoda převzal pohár, zvedl ho nad hlavu a spustily se oslavy. Hráči po sobě začali stříkat šampaňské, kolem létaly konfety a vše doprovodila píseň We Are The Champions od skupiny Queen. V závěrečném pátém kolem nadstavbové části remizovali hráči Baníku Ostrava v Plzni 1:1 a zajistili si tak účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu.