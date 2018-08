Fotbalisté Olomouce postoupili do závěrečného předkola Evropské ligy, čeká je Sevilla

Olomoučtí fotbalisté si zahrají závěrečné play-off o postup do Evropské ligy. Ve třetím předkole porazili Kajrat Almaty i v odvetě - v Kazachstánu vyhráli 2:1. O premiérový postup do základní skupiny si Olomouc zahraje se Sevillou, za kterou chytá český reprezentační brankář Tomáš Vaclík. Sigma začne 4. předkolo 23. srpna doma. Hanáci se letos vrátili do pohárů po devíti letech a jejich maximem je čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1991/92; tehdy se však nehrály skupiny.