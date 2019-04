Fotbalista Řepka půjde do vězení na dva roky, soud zvýšil trest

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka půjde na dva roky do vězení. Odvolací soud někdejšímu obránci Sparty či West Hamu zpřísnil původně uložený patnáctiměsíční souhrnný trest. Sportovec se provinil zpronevěrou luxusního vozu a internetovými útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. Verdikt je pravomocný. Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím sportovec auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.