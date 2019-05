Fotbalista Řepka nastoupil do vězení

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka nastoupil do vězení, kde si má odpykat dvouapůlroční trest za zpronevěru, internetové útoky a maření úředního rozhodnutí. Do pražské ruzyňské věznice dorazil pětačtyřicetiletý sportovec krátce po 13:30. Uvedl to server Blesk.cz. Na Řepku před branami věznice čekala zhruba dvacítka novinářů, fotbalista však nástup nekomentoval. Pravomocný verdikt pražského městského soudu si někdejší obránce Sparty či West Hamu vyslechl letos v dubnu. Odvolací senát mu uložil dvouleté vězení za zpronevěru luxusního vozu a internetové útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech.