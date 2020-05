Fond Neuron a ústav organické chemie společně podpoří českou vědu napříč obory

Nadační fond Neuron, který přes deset let oceňuje špičkové české vědce, navázal partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Náplní partnerství bude další oceňování vědců Cenami Neuron, podpora mladých vědců a jejich motivace k tomu navrátit se se svým výzkumem z ciziny zpět do Česka. Firma IOCB Tech, která je dceřinou společností ústavu, dá v příštích třech letech Neuronu 15 milionů korun. finanční dar je první z kroků v partnerství. O podobě dalších se bude jednat. "ÚOCHB má díky Antonínu Holému a financím, které plynou z jeho patentů a licencí, výjimečnou pozici mezi ostatními vědeckými institucemi. Dlouhodobě jsme cítili, že je naší povinností distribuovat jeho odkaz nejen do podpory chemického výzkumu, ale do české vědy jako takové," uvedl ředitel ústavu Zdeněk Hostomský. Dodal, že zástupci ústavu "souzní" s tím, jak Neuron oceňuje úspěšné české vědce a vědkyně.

Nadační fond Neuron založil v roce 2010 Karel Janeček. Za tu dobu ocenil 85 vědců částkou 66 milionů korun.