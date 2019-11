Fond kinematografie usiluje o dalších 500 mil. na filmové pobídky

Už v polovině letošního roku tvůrci vyčerpali 800 milionů korun, které Česko ročně prostřednictvím Státního fondu kinematografie poskytuje na filmové pobídky. Fond proto od 15. července další zájemce o natáčení nemůže přijímat. Důsledkem této nejisté situace může být podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala odchod světových producentů s miliardovými investicemi do sousedních zemí. Návrh na navýšení částky určené na pobídky pro letošní rok o půl miliardy korun je podle ředitelky fontu Heleny Fraňkové aktuálně v připomínkovém řízení. Pokud se stihne schválit, mělo by se ještě pro letošek přijímání žádostí otevřít. Zahraniční filmové štáby loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun.