FN Brno po kyberútoku otevřela urgentní příjem

Fakultní nemocnice Brno, kterou v noci na pátek postihl kyberútok, dnes znovu otevřela urgentní příjem. Ten byl v pátek uzavřený, záchranná služba vozila pacienty do jiných nemocnic v kraji. ČTK to řekl mluvčí FN Brno Pavel Žára.

"Řada počítačů sice stále nefunguje, ale akutní případy už přijímáme. Stále je problém se zadokumentováním výsledků," uvedl Žára.

Od pátečního rána v areálu nemocnice fungují také stany pro vyšetření pacientů na koronavirus. Lidi do nich posílají hygienici. Pacienti přijíždějí vlastním autem a prakticky jej po dobu odběru vzorků nemusí opustit. V pátek tam hygienici na ošetření odeslali 14 lidí, dnes to do časného odpoledne bylo pět lidí. K dalším deseti vyjížděl odebrat vzorky speciální tým.