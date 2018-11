Fischer vyzval vládu, ať stáhne nominaci Tomšíka na velvyslance

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer (nestraník) vyzval vládu, aby stáhla nominaci končícího viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka na velvyslance v Číně. Tomšík nemá pro tak významný diplomatický post dost zkušeností, řekl Fischer v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nechtěl jmenování velvyslance rozebírat, protože Čína dosud nepotvrdila, že Tomšíka jako velvyslance přijme. Ministerstvo ale podle něj při nominaci postupovalo korektně.

O tom, že by se Tomšík měl stát velvyslancem v Číně, mluvil tento týden prezident Miloš Zeman. Podle něj jmenování prošlo vládou a čeká se na udělení takzvaného agrément, kterým hostitelská země stvrzuje svůj souhlas s velvyslancem. "Nemám důvod předpokládat, že by z čínské strany agrément nedostal, a protože už pan Tomšík byl se mnou na jedné návštěvě Číny a byl tam velice užitečný svými odbornými znalostmi, tak předpokládám, že všechno dopadne dobře," řekl Zeman deníku Mladá fronta Dnes. "Za celou svoji diplomatickou kariéru jsem nezažil, že by někomu pro kvalifikaci na velvyslance stačilo, aby jel jednou s prezidentem na návštěvu. Do Číny, tam se jmenují ti nejmazanější, ti nejzkušenější, ti nejrafinovanější diplomaté v závěru své kariéry," řekl Fischer, který byl v minulosti kariérním diplomatem. Zkušenost s vedením ČNB je podle něj odlišná, než jakou vyžaduje práce velvyslance. Vyzval proto vládu, aby nominaci Tomšíka stáhla.