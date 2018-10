Fischer do žádného klubu nevstoupí, do čela Senátu chce Hampla

Senátor, diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer nevstoupí do žádného senátorského klubu. Rozhodl se tak po sérii vyjednávání s frakcemi, které ho podporovaly v jeho senátní kandidatuře, tedy s kluby Starostů a TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Chce s nimi ale spolupracovat. Za nejlepšího kandidáta na budoucího předsedu horní komory označil nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL). Hampl by podle dosavadních informací mohl být konsenzuálním kandidátem v případě, že by žádná frakce neměla v Senátu výraznější převahu, a tím i právo nominovat šéfa horní komory. Zatím je početně nejsilnějším klub Starostů a nezávislých s 18 členy, ODS má jistých 16 senátorů a klub KDU-ČSL a nezávislí 15 senátorů.