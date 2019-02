Firmy zahájily výstavbu D11 z Hradce Králové do Smiřic, hotova má být v roce 2022

Sdružení stavebních firem v čele s Eurovií CS zahájilo výstavbu v úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic. Na staveništi zatím odborníci vytyčují inženýrské sítě a firmy přivážejí techniku. ČTK to řekla mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Silnice v délce 15,5 kilometru přijde na více než 2,7 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být v roce 2022. "Fakticky tedy na stavbě práce v plném rozsahu ještě vidět nejsou, k tomu dojde podle počasí pravděpodobně v průběhu nejbližších týdnů," napsala v SMS zprávě Štočková. Dodala, že mimo staveniště stavebníci ladí technologické postupy, harmonogramy a objednávky.

Konsorcium firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky koncem ledna oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku do Smiřic, podle firem jim Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to reagovalo vypovězením smlouvy. Obě strany později 11. února podepsaly dodatek ke smlouvě o dostavbě dálnice a dohodli se na tom, že firmy zahájí stavební práce do 14 dnů. Podle dodatku firmy dostanou požadovaných dodatečných 148,63 milionu korun bez DPH. Původní vysoutěžená cena byla 2,594 miliardy korun bez DPH.