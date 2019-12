Firmy: Přibývá lidí, kteří si na Vánoce nechtějí vařit sami

V Česku přibývá lidí, kteří si na Vánoce nechtějí vařit sami. Podle největší české rozvozové firmy Dáme jídlo si lidé sice objednávají kapra nebo řízky s bramborovým salátem, ale nejvíc jako v běžné dny pizzu. Na ni připadá každá třetí objednávka. "Data firmy Dáme jídlo ukazují, že zatímco v běžný pracovní den tvoří česká kuchyně jen zhruba sedm procent objednávek, na Štědrý den se její podíl výrazně zvýší a přesáhne jednu pětinu," uvádí společnost. Roste také počet lidí, kteří si zarezervují místo v restauraci, například podle gastronomického průvodce Restu se letos počet rezervací meziročně zvýšil o pět procent. Zhruba 30 procent rezervací míří do podniků nabízejících českou kuchyni, zhruba stejně do mezinárodních, ale lidé chodí i do restaurací, kde si dopřejí například vývar z chobotnice. Řada podniků ale na Vánoce neotevírá.