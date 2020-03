Firma z Brna vyvinula masky na záchyt a záhubu koronaviru, v ČR by měly být k dostání v polovině dubna

Firma Respilon z Brna vyvinula ve spolupráci se zahraničními partnery masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Novinářům to řekla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Podle ní ústenky i respirátory vydrží delší dobu, a to 24 hodin. Oproti klasickým rouškám bude možné ústenky i respirátory použít také opakovaně, protože kvůli hubení viru nehrozí, že by se v roušce hromadily. Pokud tedy člověk bude nosit roušku například tři hodiny denně, vydrží mu podle firmy zhruba týden. Firma vyvíjí nanovlákna, masky nechává vyrábět v zahraničí ve spolupráci s dalšími partnery. V ČR by masky měly být k dostání do poloviny dubna. Zimová uvedla, že za den se bud dát pro český trh vyrobit 60.000 ústenek a 30.000 respirátorů. Ústenka se bude prodávat za 200 korun jedna v balení po deseti kusech, respirátor za 315 korun jeden bude v balení po pěti kusech. Firma plánuje v květnu i výrobu masek v Brně. Podle Zimové je v kontaktu s vládou.