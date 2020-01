Firma Respilon vymyslela masky na záchyt i záhubu koronaviru

Společnost Respilon z Brna začne do dvou týdnů ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábět ústenky, které budou po nasazení na ústa schopné nejen zachytit koronavirus, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zahubit. Novinářům to řekl ředitel Respilonu Roman Zima. K dostání za desítky korun bude v řádu týdnů. Běžná rouška podle Zimy člověka před koronavirem neochrání, k zachycení viru je potřeba použít speciální ústenku s nanovlákny. Účinnost klasických roušek v minulých dnech zpochybnili i další odborníci. Brněnská firma nanovlákna vyvíjí, ústenky si nechává vyrábět v cizině. Lidé před vypuknutím koronaviru objednávali v ČR asi stovku ústenek denně, nyní jsou to tisíce kusů denně, na mnoha místech už jsou vyprodané. Podle Zimy je důležitý nejen materiál a filtr masky, ale také tvar, aby nevznikal prostor pro proniknutí viru. Firma Respilon vyrábí nanovlákna. Dodává je do Číny, kde ve spolupráci se třemi firmami vznikají ústenky a respirátory. Distribuuje je pak v zemích Asie, Ameriky i v Evropě. Kvůli situaci s koronavirem v Číně se ale zatím nemůže firma dostat ke svým zásobám, v nichž je kolem tři čtvrtě milionu masek. Podle Zimy by se měla situace do několika dnů nebo týdne vyřešit. Respilon má 14 zaměstnanců, spolupracuje s univerzitami a dalšími společnostmi, roční obrat je 1,9 milionu eur (bezmála 50 milionů korun).