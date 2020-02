Firma Respilon bude vyrábět masky na koronavirus v Izraeli i Brně

Společnost Respilon z Brna by měla do několika týdnů začít nabízet speciální masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit koronavirus a zahubit ho. Nechá je vyrobit v Izraeli ve spolupráci s izraelskými parntery, řekla ČTK spolumajitelka firmy Jana Zimová. Firma začne s výrobou masek s nanotechnologiemi v květnu i v Brně, uvedla. Nyní má masky vyprodané, nabízí ale nákrčník se speciálním filtrem, který by měl být od čtvrtka zase v prodeji na internetu v počtu 1500 kusů, po neděli jich bude mít dalších 7000. Respilon spolupracoval se třemi čínskými firmami. Nyní se nemůže dostat ke svým zásobám, které čítají asi 750.000 kusů. Podle Zimové firma přizvala k jednání s čínskou stranou i českou ambasádu. "Vypadá to, že tam naše zásoby pořád jsou. Nemyslím si ale, že je to zboží, které bychom měli mít zítra v ruce, moc na to nespoléháme," řekla Zimová.

Některé pražské nemocnice kvůli novému typu koronaviru odmítají dárce krve, kteří vycestovali mimo Česko. Měsíc po návratu si musí ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) počkat turisté, kteří se vrátili z kterékoliv evropské země mimo Slovenska. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) a Thomayerově nemocnici platí omezení jen na Itálii. Vyplývá to z informací pro dárce krve na webech nemocnic. Omezení zavádějí i některé komerční centra pro darování plazmy.