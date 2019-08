Firma OKD začala zasypávat první z jam někdejšího Dolu Paskov

Těžební společnost OKD začala ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku zasypávat první z uzavřených jam někdejšího černouhelného Dolu Paskov. Ve Sviadnově zasype dvě jámy. První z nich je hluboká téměř 600 metrů a bude se zasypávat dva týdny, druhá má hloubku přes 900 metrů a její zasypání potrvá tři čtvrtě roku. Přijde to řádově na desítky milionů korun. Novinářům to řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Důl ve Sviadnově se budoval od roku 1963. Fungoval bezmála 30 let. V posledních letech sloužil pro větrání okolních dolů, ve kterých se ještě těžilo. Obě jámy jsou široké 7,5 metru. Věž nad výdušnou jámou je národní kulturní památkou.