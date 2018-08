Financování stavby nového jaderného bloku by mělo být jasné do konce roku

Jak zaplatit nový jaderný blok v Česku by mělo být rozhodnuté do konce roku. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO), příslušných ministrů a energetické společnosti ČEZ to novinářům řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Poté podle ní bude následovat jednání s Evropskou komisí o veřejné podpoře stavby a další kroky.

V současnosti existuji tři různé varianty výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. První je vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv společností jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Další počítá s výstavbou přes stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s možností vstupu vnějšího investora. Poslední možností je dostavba bloků společností plně vlastněnou státem.