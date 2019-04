Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliard

Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo financováním terorismu. FAÚ také podal 395 trestních oznámení, jejich počet ale proti roku 2017 klesl. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. "Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

FAÚ vidí do všech účtů a asistuje u vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.