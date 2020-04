Filmový festival v Karlových Varech je odložen o rok

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli situaci kolem koronaviru neuskuteční. Organizátoři v tiskové zprávě uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července. Festival se měl letos konat od 3. do 11. července, pořadatelé ho chtěli původně přesunout na náhradní termín, nakonec se ale rozhodli ho kvůli mezinárodním dopadům koronavirové krize neuspořádat. V původním termínu se ale uskuteční speciální verze tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která nabídne divákům kin po celé České republice snímky vybrané programovým oddělením festivalu. Současná vládní opatření počítají s tím, že od 8. června by se mohla otevřít kina pro omezený počet diváků.