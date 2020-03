Filmová tvorba klesne o 75 procent, ztráty jsou ve stamilionech

Opatření proti šíření koronaviru způsobí v Česku podle Asociace producentů v audiovizi (APA) ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech ztráty ve stovkách milionů korun. Podle APA je ve hře pokles filmové výroby o 75 procent do konce roku. ČTK to za asociaci sdělila Martina Reková. Tuzemský audiovizuální průmysl zažívá podle producentů největší krizi, netočí se seriál s Orlando Bloomem, oblíbené tuzemské televizní seriály, odloženy byly premiéry nových filmů a kvůli zavřeným kinům zmizel z distribuce i dokument V síti, který upozorňoval na sexuální zneužívání dětí přes internet. Svou práci tak nyní kromě producentů, režisérů, kameramanů nebo herců nemůže vykonávat také celá řada nefilmových profesí. Filmové pobídky poskytované Státním fondem kinematografie loni do Česka přitáhly téměř 80 zahraničních filmů a seriálů, které přinesly do české ekonomiky investici téměř devíti miliard korun.